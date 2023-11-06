В европейской стране задумались об отмене льгот для украинских беженцев В Ирландии хотят обязать украинских беженцев платить за проживание

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Власти Ирландии намерены отменить льготы на бесплатное проживание для украинских беженцев, сообщает Irish Times со ссылкой на премьер-министра республики Лео Варадкара. По его словам, меры, требующие от беженцев оплачивать свое проживание могут быть введены до конца текущего года.

Нам нужно принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у нас было больше времени для решения вопроса их размещения. <...> Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что у нас нехватка жилья, — сказал глава правительства Ирландии.

Премьер пояснил, что власти будут опираться на опыт других стран, которые не предоставляют украинцам право бессрочного бесплатного проживания. Кроме того, они намерены пересмотреть вопрос с пособиями для беженцев, чтобы стимулировать их к поиску работы. При этом Варадкар добавил, что украинцам по-прежнему будут рады в Ирландии, и никому из них не откажут во въезде.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии обсуждают возможность предоставления украинским беженцам единовременной финансовой помощи за добровольное возвращение на родину. Сумма выплаты может составить от 1000 до 4000 швейцарских франков ($1090–4355) на человека.