В европейской стране усилили меры безопасности из-за риска теракта Полиция Чехии усилила меры безопасности в связи с возможностью теракта

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Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном проведении теракта, сообщил портал Idnes. Информацию подтвердил первый вице-премьер и министр внутренних дел страны Вит Ракушан. Он уточнил, что для жителей Чехии повышенного риска в настоящий момент нет.

Могу подтвердить, что полиция сейчас предпринимает профилактические меры безопасности. Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе [для объектов инфраструктуры]. Полиция будет информировать о дальнейших [действиях], как только это станет возможным, — сообщил Ракушан.

Министр также написал на своей странице в X, что полиция расследует дело, связанное с нападениями за границей. Согласно информации издания, меры безопасности были усилены на вокзалах, автобусных остановках, общественном транспорте и торговых центрах.

Ранее в Крыму предотвратили теракт, который пытался устроить безработный житель Керчи. Мужчина планировал подорвать рельсы на железной дороге. В правоохранительных органах сообщили, что крымчанина завербовали украинские спецслужбы.