В европейской стране проверяют «причастность России» к пожару в ТЦ Туск: власти Польши проверяют «причастность России» к пожару в варшавском ТЦ

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Польши проверяет причастность России к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который случился недавно, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает ТАСС. До этого о «российском следе» заявлял президент Анджей Дуда и другие польские политики.

По словам главы кабинета министров республики, в ходе расследования отрабатываются версии, предположительно указывающие на связь российских специальных служб с громким пожаром в ТЦ на улице Миравильской. Само возгорание произошло в ночь с 11 по 12 мая, в ходе него все помещения сгорели. С огнем боролись свыше 50 пожарных расчетов. В настоящий момент расследование ЧП взяли на себя полиция и спецслужбы страны, причины инцидента пока не уточняются.

Ранее Дональд Туск по итогам заседания Совета министров распорядился созвать комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на ситуацию в стране. Комиссию должен возглавить начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.

До этого в Польше арестовали девять человек из-за возможного участия в диверсиях по заказу России. По словам Туска, гражданам Украины, Белоруссии и Польши предъявлены обвинения. Более подробной информации глава кабмина не сообщил.