Лидер французской партии призвал прекратить бойню на Украине Французский политик Филиппо призвал Запад прекратить поставки оружия Украине

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Флориан Филиппо

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад остановить поставки оружия Киеву. Он написал в соцсети X (Twitter), что СМИ 18 месяцев распространяли ложь и пропаганду о конфликте на Украине.

Давайте немедленно прекратим бойню, прекратив посылать просто так оружие и миллиарды Зеленскому, — написал он.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что обещанная Западом военная помощь приходит в страну с большим опозданием. По его словам, вместо одной недели поставки затягиваются на три-четыре месяца. Подоляк отметил, что это негативно отражается на темпах контрнаступления ВСУ.

Ранее он заявил, что Украине нужны не чудесные предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь. Подоляк подчеркнул, что изменившаяся риторика стран Запада «провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию».

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ. Стороны также обсудили реализацию украинской формулы мира.