В европейской стране объявили об отзыве посла из России Власти Чехии официально отозвали посла из Москвы

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Флаги Евросоюза и Чешской Республики на территории посольства Чехии в Москве

Кабинет министров Чехии официально сообщил об отзыве посла из России Витезслава Пивоньку, хотя дипломат вернулся в Прагу еще в конце 2022 года, передает чешское информационное агентство CTK со ссылкой на МИД республики. Уточняется, что он сложит свои полномочия в конце мая.

Министр иностранных дел страны Ян Липавский поблагодарил посла за проделанную работу. Также отмечается, что в Праге планируют отправить в Россию нового посла — им может стать Даниэл Коштовал, ранее трудившийся на должности заместителя главы Минобороны Чехии. Как уточняет ТАСС, после отъезда Пивоньку из Москвы дипломатическую миссию Чехии в российской столице фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка.

Ранее Москва объявила о высылке из России двух болгарских дипломатов в качестве контрсанкций. Отмечается, что временный поверенный в делах Болгарии был приглашен на Смоленскую площадь, где ему вручили ноту министерства о признании двух послов персонами нон грата.

До этого посол Нидерландов в Москве завершил работу в России, напоследок он посетил церемонию возложения цветов по случаю Дня поминовения павших. В консульстве уточнили, что в эту дату принято вспоминать погибших во время Второй мировой войны и других военных конфликтах.