Эстония задумалась об отправке войск на Украину Посол Кольк: Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на Украину

Фото: Christophe Gateau/dpa/Globall Look Press

Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины, заявила посол прибалтийской республики Аннели Кольк агентству РБК-Украина. Она добавила, что, по мнению военного руководства Эстонии, «нет ничего невозможного».

Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия, — заявила Кольк.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской «военной машиной». Глава республики пообещал «поставить Россию на колени». Только в таком случае возможно добиться урегулирования конфликта на Украине, считает он. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова призвала Кариса показать, как надо вставать на колени.

До этого департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии обвинил РФ в снятии буев на Нарве. Там подчеркнули, что намерены связаться с Россией по данному вопросу, чтобы вернуть заграждения для сохранения безопасного судоходства в регионе.

Также стало известно, что организаторы эстонского чемпионата по аджилити для собак (соревнований на быстроту и ловкость) не допускают до участия родившихся в России питомцев эстонских хозяев. Отмечается, что Эстонский кинологический союз перестал регистрировать собак из РФ и Белоруссии после начала СВО.