В Европе назвали новую цель ВС России после Очеретино Аналитик Bild Репке: ВС России наступают на Архангельское к северу от Очеретино

Фото: МО РФ

Российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Архангельское, который расположен к северу от Очеретино в Донецкой Народной Республике, написал на своей странице в Twitter (X) военный аналитик Bild Юлиан Репке. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Как написал Репке, российская армия движется к цели с двух направлений — от Очеретино и Керамика. Эти села, уточнил эксперт, находятся под полным контролем российской стороны. По его словам, армия РФ продвигается со скоростью около 2 км в неделю, а у ВСУ не хватает солдат и вооружения для удержания позиций.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил уверенность, что анонсированное главнокомандующим ВСУ Александром Сырским тактическое отступление превратится в стратегическое. Он обратил внимание, что сам факт обсуждения тактических отходов свидетельствует об ужасном положении ВСУ.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что над силами украинской армии в ДНР возникла угроза окружения на фоне успехов ВС России в Очеретино. По его информации, благодаря этому у российских сил появилась возможность зайти в тыл ВСУ за линии укреплений и через них взять противника в котел.