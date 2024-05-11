В Европе заявили о непонимании планов России об операции под Харьковом Аналитик Набли: Запад и Киев не могут понять военные планы РФ под Харьковом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Запад не может понять истинных военных планов России в зоне проведения специальной военной операции, и в частности под Харьковом, поскольку Москва сохраняет стратегическую двусмысленность, заявил в эфире LCI французский эксперт Белиг Набли. Он добавил, что западным аналитикам неизвестно, до каких рубежей ВС РФ готовы наступать.

Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции [Харьковом]. Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать, — пояснил он.

Набли добавил, что в связи с неопределенностью нарастают тревожные настроения в украинском правительстве, поскольку в Киеве, как и на Западе, просто не могут предугадать действия российской стороны. Известно, что интенсивность боев в Харьковской области возросла, однако говорить о полномасштабном наступлении пока преждевременно.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии российской армии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о Борисовке, Огурцово, Плетеневке, Пыльной и Стрелечье.

До этого отставной генерал Сергей Кривонос предупредил о проблемах ВСУ при обороне Харькова. По его словам, Киеву необходимо создать на данном участке нормальную логистику.