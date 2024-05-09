В Европе заявили о «нейтрализации» Калининграда Экс-главком НАТО в Европе Ставридис допустил «нейтрализацию» Калининграда

Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Ставридис

НАТО хочет развернуть ВВС в Балтийском море для противостояния России и давления на Калининград, заявил экс-главком объединенными силами Альянса Джеймс Ставридис. По его словам, которые приводит Bloomberg, в случае войны город необходимо будет «нейтрализовать».

В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска не могли занять Сувлакский коридор, — заявил Ставридис.

Он объяснил это тем, что в Калининградской области размещены значительные российские силы. Кроме того, регион выступает как клин между балтийскими государствами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами Альянса, подчеркнул военный.

НАТО развернет ВВС морского базирования для сдерживания российского воздушного и морского потенциала. Альянс будет использовать свое Балтийское море для оказания давления на крошечный Калининград, — сказал он.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение финского политика Мики Аалтолы лишить Россию доступа к Калининграду является глупостью. Он предупредил, что никто не встанет на защиту Финляндии в случае противостояния с РФ.