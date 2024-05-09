НАТО хочет развернуть ВВС в Балтийском море для противостояния России и давления на Калининград, заявил экс-главком объединенными силами Альянса Джеймс Ставридис. По его словам, которые приводит Bloomberg, в случае войны город необходимо будет «нейтрализовать».
В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска не могли занять Сувлакский коридор, — заявил Ставридис.
Он объяснил это тем, что в Калининградской области размещены значительные российские силы. Кроме того, регион выступает как клин между балтийскими государствами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами Альянса, подчеркнул военный.
НАТО развернет ВВС морского базирования для сдерживания российского воздушного и морского потенциала. Альянс будет использовать свое Балтийское море для оказания давления на крошечный Калининград, — сказал он.
Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение финского политика Мики Аалтолы лишить Россию доступа к Калининграду является глупостью. Он предупредил, что никто не встанет на защиту Финляндии в случае противостояния с РФ.