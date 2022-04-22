В Европе заявили о нехватке судового топлива из-за ситуации на Украине

В Европе заканчивается судовое топливо из-за конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главного операционного директора поставщика топлива Monjasa Group Свенда Молхольта. Это связано с изменением торговых потоков, причиной которого стали введённые в отношении России санкции.

В центре торговли нефтью Амстердам — Роттердам — Антверпен ощущается нехватка судового дизельного топлива. Корабли, которые раньше заправлялись в Балтийском регионе, <...> теперь идут в доки Бельгии и Нидерландов. Это бьёт по всей Северо-Западной Европе, — отме чает агентство.

Последствия конфликта отразились на энергетических рынках: многие компании избегают российской нефти и кораблей, поскольку международные санкции против Москвы продолжают развиваться. В то же время многие европейские нефтеперерабатывающие заводы провели сезонное техническое обслуживание, ещё больше сокращая поставки топлива и поддерживая цены, говорится в публикации.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что нефть и газ из России не удастся заменить на мировом рынке в ближайшие 5–10 лет. Он отметил, что заявления об отказе использовать российские энергоресурсы также приводят к повышению цен на рынке.