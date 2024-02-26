В Европе заявили о нехватке денег на «зеленый переход» Драги: ЕС понадобится €500 млрд в год для «зеленого» и цифрового перехода

Фото: Massimo Percossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Для продолжения «зеленого» и цифрового перехода Евросоюзу понадобится €500 млрд каждый год, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. По словам чиновника, которые приводит «Прайм», таких денег в казне ЕС нет и следует привлекать инвестиции и частные сбережения.

Разрыв в финансировании между Европой и Штатами в плане инвестиций эквивалентен полутриллиону евро в год, и треть из этого — госсредства, — пояснил Драги.

По словам премьера, Европа больше не может полагаться на поставки нефти и газа из России, экспорт из Китая и оборонный аппарат США. Поэтому требуемая сумма так высока.

26 января Белый дом принял решение о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года замещает на мировом рынке сырье из России. При этом спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что данное решение расширяет возможности России.

Ранее сообщалось, что растущая зависимость Европы от американского СПГ становится все более рискованной на фоне решения Байдена приостановить согласование новых контрактов о поставках газа за рубеж. Bloomberg утверждает, что Европа, которая долгое время активно закупала российский природный газ, за два года не смогла избавиться от зависимости, а лишь сменила источник.