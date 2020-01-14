https://static.news.ru/photo/c7ebc55c-36d0-11ea-abb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Механизм по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе запустили Германия, Великобритания и Франция.

Соответствующее совместное заявление сделали главы МИДов трёх стран. По их словам, этот механизм создаётся в соответствии со статьёй 36 СВПД.

Учитывая действия Ирана, у нас не остаётся иного выбора, кроме как официально выразить нашу обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, — говорится в заявлении министров.

Главы МИД Германии, Великобритании и Франции подтвердили приверженность Берлина, Лондона и Парижа ядерной сделке. По словам британского министра иностранных дел Доминика Рааба, цель запуска механизма разрешения споров — возвращение Тегерана к полному соблюдению обязательств по СВПД, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский премьер Борис Джонсон допустил возможность замены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе новым соглашением на условиях президента США Дональда Трампа.