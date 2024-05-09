В Европе заметили плакаты против поддержки Украины Австрийская партия свободы распространила плакаты против поддержки Украины

Фото: МО Украины

Австрийская партия свободы распространила по всей стране агитационные плакаты с призывом прекратить поддержку Украины, сообщает местное издание Heute. По информации журналистов, постеры появились в рамках предвыборной кампании в Европарламент. Посольство Украины уже направило жалобу в Министерство иностранных дел Австрии.

На плакатах можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского, который целуется с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом на заднем фоне видны руины и военная техника.

Остановим безумие ЕС, — гласит лозунг на плакате.

Киевские дипломаты считают, что предвыборная кампания партии «искажает причины и характер» вооруженного противостояния, а также «оскорбляет украинский народ».

Ранее стало известно, что жители Словакии собрали €4 млн на покупку боеприпасов для Украины. Предположительно, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group. В то же время премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией. Он отметил, что хочет проводить политику «добрых и дружеских отношений» с каждым, кто в этом заинтересован.