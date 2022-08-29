В Европе захотели создать отдельную от НАТО систему ПВО Канцлер ФРГ Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО

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Roland (зенитный ракетный комплекс)

Совместная европейская система противовоздушной обороны (ПВО), созданная отдельно от НАТО в рамках повышения стратегической автономии ЕС, могла бы повысить безопасность всех стран Европы, предложил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, эта мера была бы более эффективным решением, чем создание отдельных систем ПВО в каждой стране ЕС.

Созданная совместными усилиями [единая] система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы, — предложил политик.

Ранее политик также напомнил о поставках зенитных танков Gepard. Кроме того, Шольц указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО Iris-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо», при этом воздержавшись от эскалации конфликта.

Ранее Шольц на втором саммите «Крымская платформа» заявил, что Запад никогда не признает присоединения к России украинских территорий. По его словам, западные страны продолжат жесткий курс в отношении России и будут и дальше оказывать военную и денежную помощь Украине.