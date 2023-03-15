Две страны в Европе захотели снизить потолок цен на российскую нефть RMF: Польша и Литва добиваются снижения потолка цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Польши и Литвы хотят снизить уровень потолка цен на российскую нефть, сообщает польская радиостанция RMF. По ее данным, в Варшаве и Вильнюсе, ссылаясь на выводы Международного энергетического агентства, подсчитали, что новый потолок цен должен составлять $51,45 за баррель.

Есть большие шансы на то, что это предложение будет принято, — передает RMF.

Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила, что в марте текущего года страны G7 намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть При этом она уклонилась от ответа на вопрос, рассчитывают ли в Вашингтоне, что такая политика повлияет на позицию Москвы в вопросе конфликта на Украине.

Ранее старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что судить об эффективности политики «ценового потолка» в отношении энергоресурсов из России пока рано, однако «пока все идет хорошо».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать никакого потолка цен на нефть и приняла меры, чтобы не допустить ущерба своим интересам.