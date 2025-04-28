В Европе захотели провести голосование по санкциям против России Словацкий политик Слота предложил провести референдум о санкциях против России

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В канцелярию президента Словакии в ближайшие недели направят петицию о референдуме по вопросу снятия санкций против России, сообщил глава политической партии DOMOV Павол Слота. По его словам, которые приводит РИА Новости, рестрикции против Москвы вредят жителям Европы и, в частности, словакам.

Для организации голосования необходимо собрать минимум 350 тысяч подписей, эта отметка уже преодолена. Однако организаторы хотят набрать по меньшей мере 400 тысяч подписей на случай, если часть из них будет аннулирована.

Мы сделаем все, чтобы как можно больше граждан пришли высказать свое мнение, чтобы референдум был успешным, так как мы сделали все для того, чтобы собрать достаточное количество подписей для его объявления, — сказал Слота.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может выступить против антироссийских санкций, если они помешают переговорам об украинском урегулировании. По его словам, государство готово наложить вето на ограничения при таком сценарии.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Аксаков допустил наложение вето на санкции против России со стороны Братиславы. Парламентарий отметил, что Словакия сделает это на основании собственных интересов.