В Европе забили тревогу из-за малых мощностей для производства оружия Глава Nammo: Европа нуждается в наращивании объемов оборонного производства

Фото: US Army

Большое число ресурсов производственных мощностей в Европе отдается дата-центрам TikTok для хранения «видео с котиками», в то время как Европейскому региону необходимо перестроить производство на военный лад и в приоритетном порядке обеспечивать оборонную промышленность на фоне конфликта на Украине, заявил Financial Times директор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. Он призвал к изменению законодательства для решения этого вопроса.

Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности — это спрос на военное производство. <...> Не может быть так, что мы проигрываем войну, потому что храним слишком много видео с котиками, — считает он.

По его словам, одним из решений проблемы нехватки мощностей является принятие закона, аналогично американскому, в рамках которого законодательство позволяет президенту приказывать оборонным предприятиям исполнять госконтракты в приоритете. Такие меры позволят в первую очередь военным компаниям получить доступ к необходимому оборудованию.

Брандтсег подчеркнул, что оборонный комплекс Европы по-прежнему сталкивается с проблемами доступа к важнейшему производственному оборудованию, а также к электроэнергии. Иногда данная отрасль «девятая в очереди на покупку производственного оборудования», уточняет издание.

Ранее сообщалось, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей ВСУ. Выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.