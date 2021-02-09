В Европе выявили крупнейший очаг южноафриканского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb8f982a-6b00-11eb-8aa0-96000091f725_660.jpg Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Австрии обнаружили в альпийском Тироле крупнейший в Европе очаг южноафриканского штамма коронавируса.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, в регионе выявлены 293 случая заражения данным вариантом COVID-19. Более 120 из них в настоящее время активны, передаёт Associated Press.

Власти заявили, что люди смогут покинуть альпийский регион только после предъявления отрицательного теста на коронавирус. Он потребуется также для того, чтобы воспользоваться канатными дорогами и подъёмниками на горнолыжных курортах.

Ранее врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин сообщил, что известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму.

Южноафриканский штамм коронавируса впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране объявили о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений, писал NEWS.ru.