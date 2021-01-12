Европейцы выбрали новую спортивную столицу

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Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года. Прошлогоднему обладателю почётного титула — испанской Малаге — позволят сохранить статус Спортивной столицы до июля, чтобы провести часть мероприятий, отменённых из-за пандемии COVID-19.

Спортивную столицу Европы выбирают с 2001 года среди городов ЕС с населением свыше 500 тысяч человек. Обладатель титула получает поддержку от Евросоюза для проведения спортивных мероприятий и развития практик здорового образа жизни. Решение по кандидатам принимает Европейская федерация столиц и городов спорта.

Как пишет «ЕвроПульс», на массовых спортивных мероприятиях, которые всё-таки пройдут в Малаге, будут введены ограничения, в том числе и на количество гостей. Участникам и зрителям придётся носить маски.

В Лиссабоне хотят использовать титул спортивной столицы для продвижения уличных видов спорта. Акцент будет сделан на развитии инфраструктуры для них.

Пандемия внесла коррективы и в другие европейские традиции. Отложена передача полномочий культурных столиц Европы. До конца апреля таковыми будут ирландский Голуэй и хорватская Риека. Затем титул получат Тимишоары (Румыния), Нови-Сад (Сербия) и Элефсис (Греция).

Ранее Лиссабон вошёл в тройку лучших городов Европы по версии британского девелопера, передавал NEWS.ru,