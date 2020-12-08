В Европе ужесточат визовый контроль и сбор биометрии у туристов

https://static.news.ru/photo/a9fe1b94-3981-11eb-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look press

Европарламент и Совет Евросоюза согласовал промежуточное соглашение по основным элементам усиления Визовой информационной системы (VIS), которая действует на территории Европы. Она предусматривает постоянный контроль дополнительной информации для всех людей, получающих краткосрочные и долгосрочные визы государств Евросоюза.

Новая база данных будет использовать цифровые снимки высокого разрешения, которые можно будет загружать в программы распознавания лиц. Обязательный возраст для снятия отпечатков пальцев у детей теперь составляет 6 лет, раньше он был установлен на уровне 12 лет.

Решение не является окончательным. Необходимо пройти несколько юридических этапов, в том числе утверждение финального документа Советом ЕС. Изменения являются ответом на «меняющиеся миграционные вызовы».

Основные дополнения включают: ужесточение правил безопасности в рамках процедуры выдачи краткосрочных виз, включение в базу данных информации о долгосрочных визах и видах на жительство, обеспечение постоянной совместимости системы VIS и других систем и баз данных ЕС и перекрёстную проверку данных из них, — цитирует выдержки из документа ТАСС.

При выдаче любой краткосрочной визы информация о получателе будет собрана из всех миграционных и полицейских баз данных, включая Шенгенскую информационную систему (SIS), систему контроля въезда-выезда, Европейскую систему разрешений на поездки и других. В настоящее время проверка получателей виз проводится в выборочном порядке.

Как писал NEWS.ru, США запустили экспериментальную программу по выдаче виз. По ней жители ряда стран, среди которых Иран и Сирия, смогут получить неиммиграционные визы после уплаты определённого залога. Он возвращается, если люди будут покидать Штаты в установленные сроки.