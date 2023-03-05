Хранилища газа в Европе опустели более чем на треть GIE: запасы газа в хранилищах в Европе уменьшились до 60%

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Уровень заполняемости хранилищ газа в Европе опустился до 59,57%, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE). К концу недели общее количество газа в Европе составило 65 млрд кубометров.

Эксперты уточняют, что резервы газа за сутки сократились на 0,44%. Несмотря на это, сейчас газовые хранилища заполнены больше, чем в среднем за пять предыдущих лет. Так, в отопительном сезоне 2021–2022 годов уровень заполняемости хранилищ опустился ниже 60% уже 15 декабря 2021 года.

Специалисты утверждают, что среднее значение запасов газа в течение последних пяти лет держалось на отметке в −5,6%. Согласно их прогнозам, к концу марта показатели заполняемости хранилищ в Европе могут опуститься до 50–55%.

Ранее консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин заявил, что европейские страны будут продолжать увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) для замены трубопроводного газа из России. Однако, по его словам, значительно увеличить импорт по сравнению с текущим уровнем будет трудно.

Как рассказал ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, компания, которая в последние годы была главным поставщиком газа в Европу, экспортировала в дальнее зарубежье в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее, — 100,9 млрд кубометров газа (-45,5%, 185,1 млрд кубометров в 2021 году).