В Европе спрогнозировали последствия попытки ВСУ вернуть Крым Figaro назвал призыв стран Европы Киеву вернуть Крым силой отрывом от реальности

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Страны Европы, призывающие Киев силой вернуть Крым в состав Украины, оторвались от реальности. Такое мнение высказал обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар. Он полагает, что попытка наступления вооруженных сил Украины столкнется с сопротивлением как непосредственно населения полуострова, так и всей России, и в результате обернется провалом.

Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России, — написал Жирар.

Ранее представитель Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева рассказала, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации России 24 февраля. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.

До этого первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что украинской армии не следует даже смотреть в сторону Крымского полуострова. По его мнению, всеми заявлениями о возможной атаке на Крым украинские власти просто тешат свое самолюбие.