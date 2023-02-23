В Европе создали базу доказательств по уголовным делам для помощи Украине Евроюст объявил о запуске цифровой базы доказательств международных преступлений

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Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции объявило о запуске цифровой базы доказательств наиболее серьезных международных преступлений. Глава Евроюста Ладислав Хамран сообщил, что необходимость создания базы появилась на фоне украинского конфликта. Это будет лишь одним из способов поддержки следователей по делам, связанным с Украиной, приводит ТАСС слова руководителя агентства. Хамран подчеркнул, что работа с базой основывается на строгих принципах, в том числе исключающих возможность направления данных неправительственными и общественными организациями, которым для этого нужно взаимодействовать с национальными судебными органами.

Во-первых, она создана только для цифровых доказательств из судебных дел, то есть уголовных процессов. <...> Во-вторых, право собственности на доказательства, включенные в базу данных, всегда будет оставаться за страной или партнером, которые их предоставили. И ни при каких условиях Евроюст не сможет делиться этой информацией без согласия владельца. Наконец, важно упомянуть, что Евроюст сам не будет собирать доказательства, — рассказал Хамран.

Представитель Украины при Евроюсте Мирослава Красноборова выразила агенству признательность за поддержку. Она рассказала, что на данный момент украинскими властями зарегистрировано уже свыше 71 тысячи дел о предполагаемых военных преступлениях, и еще 16 тысяч дел — о предполагаемых преступлениях против нацбезопасности. Красноборова добавила, что подозреваемыми числятся 276 человек, дела в отношении 99 фигурантов были переданы в суд, по ним вынесено 26 решений.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли поддержала идею создания спецтрибунала для расследования военных преступлений на Украине. Дипломат заявила об этом в ходе визита в Польшу. Она усомнилась, что суд в Гааге и ООН имеют полномочия для подобных расследований.