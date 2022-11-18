В Европе состоится голосование о признании России «спонсором терроризма» Европарламент проголосует по резолюции о признании РФ «спонсором терроризма» 23 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европарламент намерен проголосовать по резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма», заявила в ходе брифинга официальный представитель ЕП Дельфин Колард. Голосование пройдет 23 ноября на пленарной сессии во французском Страсбурге, пишет РИА Новости.

В среду депутаты Европарламента проголосуют по резолюции, которая квалифицирует Россию как государство — спонсор терроризма в свете интенсификации массированных атак на гражданские объекты, — сообщила Колард.

Ранее Европарламент анонсировал голосование о признании РФ страной-террористом. Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии депутаты намерены проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством».

15 ноября палата депутатов чешского парламента приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России. За документ отдали голоса 129 из 159 присутствовавших на заседании депутатов.

26 октября польский сенат тоже принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании поучаствовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе.