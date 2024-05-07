В Европе сообщили о расколе из-за церемонии инаугурации Путина DPA: в ЕС появились разногласия из-за церемонии инаугурации Владимира Путина

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков, РИА «Новости»

Церемония инаугурации

Среди стран Евросоюза появились разногласия в связи с церемонией инаугурации Владимира Путина, вступающего в должность президента России, сообщает агентство DPA. По его данным, у государств ЕС разная позиция о том, как поступать с приглашениями на мероприятие.

Уточняется, что Франция и Венгрия готовы направить своих представителей на церемонию, поскольку это позволит сохранить каналы связи и будет способствовать дальнейшим взаимодействиям между странами. При этом другие члены Европейского союза, например Германия, считают участие в инаугурации нецелесообразным. Агентство отмечает, что такая ситуация раскалывает ЕС.

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. На прошедших в марте президентских выборах действующий глава государства получил 87,28% голосов и был избран на новый шестилетний срок.

Ранее Владимир Путин, выступая на церемонии инаугурации, заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами. Однако глава государства подчеркнул, что это возможно только в том случае, если диалог будет проходить на равных. Он также добавил, что теперь выбор зависит от того, намерены ли эти страны и дальше продолжать агрессивную риторику против РФ.