Украина хочет получить компенсацию от польских фермеров Украина потребовала от Польши компенсировать цену 180 тонн рассыпанного зерна

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские фермеры высыпали из вагонов от 160 до 180 тонн украинского зерна и должны возместить нанесенный ущерб, заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает РБК-Украина. Он сообщил, что продовольствие направлялось в Марокко.

В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно, — заявил Высоцкий.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

Акции польских фермеров, протестующих против поставок сельхозпродукции с Украины, высыпая зерно из вагонов, происходят не впервые. На прошлой неделе протесты аграриев только усилились. 20 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что польские фермеры высыпали зерна кукурузы из вагонов близ КПП «Медыка — Шегини». По словам чиновника, груз предназначался Германии, а в Польшу кукурузу не экспортируют.