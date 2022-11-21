В Европе сообщили, что акт США по инфляции может навредить компаниям из ЕС ЕК: акт США по инфляции содержит элементы, способные навредить компаниям из ЕС

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валдис Домбровскис

Американский закон о снижении инфляции содержит дискриминационные элементы, которые способны нанести вред европейским компаниям, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании в преддверии третьего совета ЕС–США по торговле и технологиям. Домбровскис подчеркнул, что ЕС и США организуют специальную группу для обсуждения опасений ЕС и выработки совместных решений, передает РИА Новости.

Акт о снижении инфляции содержит явно дискриминационные элементы, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС и их возможностям экспорта в США, а также нашей способности честно конкурировать с продукцией США на рынках третьих стран, — сказал он.

16 ноября Байден ввел в действие целый пакет законов, которые до него не решались инициировать другие хозяева Белого дома. Формально пакет получил название Inflation Reduction Act (IRA, Закон о снижении инфляции), однако его значение выходит далеко за рамки борьбы с ростом цен, а многие экономисты вообще полагают, что борьба с инфляцией — не главная задача документа.

Нормативные акты, разработанные демократами в конгрессе, обеспечат выделение около $300 млрд на «озеленение» экономики. Кроме того, они вводят верхний порог цен на ходовые медикаменты и, что самое революционное, устанавливают нижний порог налогообложения на прибыль корпораций.