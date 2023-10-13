Биржевые цены на газ в Европе превысили $600 Цена газа в Европе превысила $600 за тысячу кубометров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Цена газа в Европе превысила $600 за тысячу кубометров впервые с 10 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. С начала биржевого дня стоимость топлива выросла на 5%.

Так, во время открытия торгов ноябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах) оценивались в $556,1 за тысячу кубометров. А по состоянию на 09:52 мск их цена уже достигла $610,2.

7 октября стало известно, что «Газпром» уменьшил прокачку газа в Европу через Украину. Объем прокачки оценивался в 40,3 млн кубов, при этом днем ранее этот показатель составлял 42,3 млн куб. м.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, что причиной снижения объемов экспорта российского трубопроводного газа в Европу стали погодные условия. По его словам, теплое начало октября, который считается первым месяцем отопительного сезона, поспособствовало падению спроса на топливо из РФ.

Ранее стало известно, что общие запасы газа в Евросоюзе превысили 96%, при этом объемы поступления сжиженного природного газа снизились до минимума почти за два года, эти данные раскрыла ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). К концу октября может быть поставлен новый рекорд по заполненности европейских подземных газохранилищ, предположили в организации.