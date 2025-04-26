В Европе решили пересмотреть христианские постулаты Президент Литвы предложил пересмотреть постулат о непротивлении злу насилием

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Гитанас Науседа

Христианский постулат о непротивлении злу насилием необходимо пересмотреть, такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа на похоронах папы римского Франциска в Ватикане. По его словам, которые приводит пресс-служба главы государства, в таком поступке «нет ничего нехристианского».

Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского, — убежден Науседа.

Лидер Литвы добавил, что таким образом он хочет «защитить силы здорового мира от уничтожения». По его мнению, вносить поправки в христианское учение вынуждает текущая геополитическая ситуация в мире.

Вот почему в этот нелегкий период мы должны провести некоторую ревизию христианских ценностей, — резюмировал Науседа.

Ранее президент Литвы заявил, что Россию на поле боя нельзя остановить сладкими словами. По его мнению, это можно сделать только силой. Науседа отметил, что Литва продолжает поддерживать Украину, несмотря ни на что. Республика также решила укрепить Сувалкский коридор, который используется «для защиты от России».

Комментируя слова Науседы, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что европейские политики, в том числе и сам лидер Литвы, — абсолютно глупые люди. Он убежден, что они совершенно не разбираются в современной геополитике.