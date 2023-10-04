В Европе рассматривают возможность постепенной интеграции Украины в ЕС El Pais: Еврокомиссия рассматривает интеграцию Украины в ЕС через единый рынок

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Еврокомиссия рассматривает различные способы постепенной интеграции Украины в ЕС, сообщает газета El Pais. По данным издания, одним из таких путей может стать вовлечение страны в единый рынок объединения, а также участие в различных его органах.

Издание отмечает, что эту идею поддерживают председатель Евросовета Шарль Мишель и Франция, но некоторые страны Евросоюза выступают против.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году. При этом он подчеркнул, что для получения статуса члена Киеву будет необходимо выполнить все условия. В частности, Украине нужно провести ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией.

Позднее стало известно, что вступление Украины в Евросоюз позволит ей получить около €186 млрд из бюджета сообщества. Предполагается, что страна получит эту сумму частями за семь лет. При этом принятие Украины в состав объединения впервые превратит ряд государств ЕС в нетто-плательщиков.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что Украина — не единственный кандидат на вступление в Евросоюз. Помимо нее на членство также претендуют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, а также Сербия и Молдавия. В общей сложности расширение Евросоюза обойдется Брюсселю примерно в €256,8 млрд. Выделение этих средств приведет к изменению финансового баланса внутри блока.