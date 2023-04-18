В Европе рассказали о росте спроса на надувные советские танки Чешская фирма Inflatech: спрос на макеты надувной военной техники вырос на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чешская компания Inflatech, производящая надувные макеты китайских и советских танков, сообщила об увеличении спроса на свою продукцию с момента начала конфликта на Украине на 30%. Об этом пишет РБК. Отмечается, что макет, изготовленный из нейлоновой ткани, можно развернуть с помощью вентилятора буквально за десять минут. При этом надувные модели в сравнении с деревянными — более легкие, их производство занимает меньше времени и обходится значительно дешевле.

Подключите насос, и через десять минут это танк, — рассказал один из инженеров компании.

При этом надувная приманка может поместиться даже в рюкзаке. По словам главы компании, в ближайшие три-пять лет он ожидает роста спроса на свои изделия в двузначных цифрах. Компания выпускает более 30 надувных макетов — танки, гаубицы, ракетные системы, самолеты. Стоимость копии составляет около $100 тысяч, в то время как настоящая военная техника обходится в разы дороже.

Суть применения таких приманок — обман систем видеонаблюдения противника. Камеры обнаруживают цель и происходит ее уничтожение под видом настоящей техники.

В России также существуют компании — разработчики надувных копий вооружений. В частности, НПП «Русбал», которое, по данным РБК, имеет договоренности с Министерством обороны о поставках продукции. В частности, известно, что в 2018 году подразделения инженерных войск РФ разворачивали на полигоне надувные истребители МиГ-31, танки Т-80 и зенитно-ракетные системы С-300.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ стали широко использовать фальшивые танки, чтобы запутать российскую разведку. Для этого украинские бойцы все чаще выставляют надувные макеты артиллерийских установок и танков, которые имитируют даже электромагнитное излучение. Бойцы в свою очередь создают видимость обслуживания этой техники, утверждает Кнутов.