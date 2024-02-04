В США рассказали о подарке Байдена Путину FP: решение Байдена по газу стало подарком для Путина и взбесило ЕС

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Решением о запрете экспорта СПГ президент США Джо Байден преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Foreign Policy. По информации издания, в Европе пришли в ярость от этого решения, поскольку оно ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия в снижении зависимости от российских энергоносителей.

Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, все более зависящих от американских энергоносителей. <...> Приостановка вызвала ужас во всем мире, — говорится в публикации.

26 января Белый дом принял решение о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года замещает на мировом рынке сырье из России. При этом спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что данное решение расширяет возможности России.

Ранее сообщалось, что растущая зависимость Европы от американского СПГ становится все более рискованной на фоне решения Байдена приостановить согласование новых контрактов о поставках газа за рубеж. Bloomberg утверждает, что Европа, которая долгое время активно закупала российский природный газ, за два года не смогла избавиться от зависимости, а лишь сменила источник.