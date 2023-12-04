В Европе рассказали, что Россия перешла к тактике «полного уничтожения ВСУ» Генерал Коморницкий: ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия перешла на тактику полного уничтожения Вооруженных сил Украины, сообщает Interia со ссылкой на слова польского генерала Леона Коморницкого. Военный считает, что Киев сильно просчитался, промедлив с планами по контрнаступлению. Это, полагает Коморницкий, дало российской армии достаточно времени подготовиться к обороне, таким образом истощив ВСУ. Он констатирует, что сложившаяся ситуация приближает поражение Киева.

В последние месяцы ВСУ, политики и союзные государства допустили ряд ошибок, которые повлияли на отсутствие успехов на фронте, — говорится в материале.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что Вооруженные силы Украины меняют тактику ведения боевых действий. По его словам, украинская армия пытается одновременно наступать на одних участках фронта и переходить в оборону на других. Также, отмечает он, в тактику входят «специальные стратегические операции» на территории Крыма и в акватории Черного моря.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что на Украине формируется новый «котел» — Буковельский. По его словам, пока неподготовленные солдаты гибнут на фронте, командование ВСУ едет отдыхать на карпатский горнолыжный курорт.