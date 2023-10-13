В США рассказали, чего боится Зеленский Hill: Зеленский страшится потерять помощь Запада

Фото: Flickr/President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе признал свой страх, сообщает обозревательница американской газеты The Hill Эллен Митчелл. Она отмечает, что украинский лидер опасается не получить нужное вооружение из-за конфликта в Израиле и просит руководителей оборонных ведомств усилить помощь.

Конечно, все боятся уменьшения помощи Запада при конфликте между Израилем и ХАМАС. И я думаю, что Россия тоже рассчитывает на это, на раздельную поддержку, — процитировала Митчелл слова Зеленского.

Она также пишет, что появились признаки усталости западного мира от постоянного финансирования Украины, поскольку страна добилась лишь минимального прогресса в своем контрнаступлении. Кроме того, Митчелл напомнила слова главы Пентагона Ллойда Остина о намерении Минобороны США оказать поддержку Израилю на более высокую сумму, чем до этого получила Украина.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Брюссель, где выступил на заседании НАТО по поставкам оружия Киеву. Считается, что он пошел на этот шаг из-за нового наступления ВС России.

Также Зеленский высказался о возможных сроках окончания конфликта на Украине. По словам президента, развивающиеся сейчас события в зоне проведения Россией СВО — это «последняя часть войны, это не ее середина». Однако назвать точную дату окончания украинского конфликта он не может.