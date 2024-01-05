В Европе раскрыли способ борьбы России с расширением НАТО Политолог Дисен: РФ займет часть Украины, чтобы помешать ее вхождению в НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россия намерена помешать принятию Украины в состав НАТО присоединением территории от Харькова до Одессы, заявил норвежский политолог Гленн Дисен в интервью изданию Mysl Polska. Он отметил, что еще до начала спецоперации, когда РФ требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.

Но теперь Россия, похоже, считает, что территориальное расширение оказывается единственным способом помешать НАТО контролировать всю Украину, — сказал Дисен.

Он напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором тот пообещал принятие Украины в состав Альянса после окончания конфликта. Поскольку нейтралитет Украины по-прежнему отвергается, Москва видит единственный ответ на экзистенциальную угрозу в расширении зоны безопасности, пояснил политолог.

Ранее Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов. Обращение о проведении встречи поступило от Киева. Датой проведения заседания назначено 10 января. В пресс-службе НАТО уточнили, что совещание пройдет в связи с «недавними ракетными обстрелами и атаками БПЛА» украинской территории.