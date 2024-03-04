В Европе раскрыли секрет успеха Путина ERR: провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к Путину

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Владимир Путин

Неудачное украинское контрнаступление послужило толчком для роста доверия к президенту РФ Владимиру Путину и России в целом, заявил эстонский писатель и журналист Юло Маттеус в материале для ERR. Он добавил, что все это привело к выводу украинских войск из Авдеевки и значительному ослаблению обороноспособности Украины.

Провал украинского контрнаступления летом прошлого года, запутанность американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту доверия к Путину и России в целом, — написал Маттеус.

Между тем военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что одной из причин успешной операции российской армии по взятию Авдеевки стал заснувший украинский пулеметчик. По словам военкора, военнослужащие ВС РФ «сняли» бойца ВСУ на подходе к городу, после чего оборона укрепрайона начала сыпаться.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Россией, чтобы получить передышку. По его мнению, за это время Украина получит оружие, боеприпасы и вновь начнет конфликт. Однако в России отслеживают ситуацию, делают выводы и понимают, что СВО необходимо довести до конца. Тем не менее, подчеркнул аналитик, Запад будет пытаться повышать напряженность на границах вокруг России.