В Европе раскрыли план по ПВО для Украины Президент Литвы: Запад создает коалицию ПВО для Украины

Западные страны создают коалицию, целью которой станет передача систем ПВО Patriot Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости. Глава государства добавил, что новое формирование возглавит Германия, с чем он и поздравил канцлера ФРГ Олафа Шольца.

То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии — это системы ПВО, это Patriot [для Украины]. Скажем так, создается коалиция систем ПВО, — пояснил президент.

Науседа добавил, что пока нет четких рамок, в которых будет действовать коалиция, сейчас определяться с ними преждевременно. Президент отметил, что уже связался с Олафом Шольцем и поздравил его с достижением консенсуса по данному вопросу. Литовский лидер уверен, что эта инициатива поступила очень вовремя. В заключение он отметил, что сейчас европейские партнеры Украины могут передать ей семь установок Patriot или больше, если выяснится, что есть такая возможность.

До этого главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.