Западные страны создают коалицию, целью которой станет передача систем ПВО Patriot Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости. Глава государства добавил, что новое формирование возглавит Германия, с чем он и поздравил канцлера ФРГ Олафа Шольца.
То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии — это системы ПВО, это Patriot [для Украины]. Скажем так, создается коалиция систем ПВО, — пояснил президент.
Науседа добавил, что пока нет четких рамок, в которых будет действовать коалиция, сейчас определяться с ними преждевременно. Президент отметил, что уже связался с Олафом Шольцем и поздравил его с достижением консенсуса по данному вопросу. Литовский лидер уверен, что эта инициатива поступила очень вовремя. В заключение он отметил, что сейчас европейские партнеры Украины могут передать ей семь установок Patriot или больше, если выяснится, что есть такая возможность.
До этого главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.