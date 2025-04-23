«Америка уйдет»: норвежский политолог предупредил Киев о худшей сделке Профессор Дизен: в случае выхода США из переговоров Киев ждет худшая сделка

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

В случае выхода США из переговорного процесса по Украине Киев ждет сделка намного хуже, заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский совершает ошибку, отвергая предложенные Вашингтоном условия урегулирования.

Америка уйдет, и через несколько месяцев Зеленскому будет предложена гораздо худшая сделка, — написал Дизен.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что переговоры по Украине в Лондоне, которые должны были состояться сегодня, 23 апреля, отменили из-за того, что Киев отказывается признать утрату территорий, в том числе Крыма. На этой встрече представители США планировали показать конкретный план завершения конфликта.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не рассматривает заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о вероятном выходе Вашингтона из переговорного процесса по российско-украинскому конфликту в качестве ультиматума. Он подчеркнул, что в Кремле приветствуют усилия Белого дома по урегулированию ситуации.

Между тем депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что РФ готова прийти к соглашению с Украиной при условии признания российских территорий в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Киева отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.