В Европе проверят грузинский закон об иноагентах

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии отправил принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге. Как передает «Интерфакс», политик назвал это действие проявлением максимального уважения к европейским институтам.

Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте. <...> Когда нам говорят, что нельзя даже обсуждать этот законопроект — это ущемление государства и общества, — сказал Кобахидзе.

По его мнению, принятие закона об иностранных агентах сделает прозрачной финансовую помощь неправительственным организациям, «участвующим в антиправительственных действиях».

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что обсуждаемый закон противоречит цели страны по вступлению в ЕС и несовместим с ценностями союза.

Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих пользу от их работы, — объяснил он.

Тем временем на улицы грузинских городов снова вышли протестующие, которые не согласны с принятием законопроекта. В центре Тбилиси митингующих больше двух тысяч, они кричат «Нет российскому закону!» и жгут файеры.

До этого грузины вышли на протест накануне — демонстрация завершилась стычками с полицией у здания парламента в столице. Как это было — в фотоподборке NEWS.ru.