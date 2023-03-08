Парламент Грузии отправил принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге. Как передает «Интерфакс», политик назвал это действие проявлением максимального уважения к европейским институтам.
Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте. <...> Когда нам говорят, что нельзя даже обсуждать этот законопроект — это ущемление государства и общества, — сказал Кобахидзе.
По его мнению, принятие закона об иностранных агентах сделает прозрачной финансовую помощь неправительственным организациям, «участвующим в антиправительственных действиях».
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что обсуждаемый закон противоречит цели страны по вступлению в ЕС и несовместим с ценностями союза.
Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих пользу от их работы, — объяснил он.
Тем временем на улицы грузинских городов снова вышли протестующие, которые не согласны с принятием законопроекта. В центре Тбилиси митингующих больше двух тысяч, они кричат «Нет российскому закону!» и жгут файеры.
До этого грузины вышли на протест накануне — демонстрация завершилась стычками с полицией у здания парламента в столице. Как это было — в фотоподборке NEWS.ru.
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии
Фото: Михаил Егиков/ТАСС
Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии