https://static.news.ru/photo/575a7144-6b8c-11ea-8b75-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Транспортные заторы на внутренних границах Европы должны быть устранены, пока эпидемия коронавируса находится на начальной стадии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, правительства стран Евросоюза приняли мощные меры для ограничения распространения вируса в ЕС, но некоторые из них блокировали людей на границах.

Важно решить это сейчас, в начале кризиса, — написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Она подчеркнула, что на некоторых пунктах пропуска пересечение границы занимало более суток. Блокированы грузовики с медикаментами, товарами первой необходимости и продуктами. Часть из этой продукции портится, отметила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что на границах между Словакией и Хорватией, а также между Польшей и её соседями по Евросоюзу были гигантские пробки, но теперь ситуация улучшилась. Проблема остаётся между Венгрией и Румынией, где пробки составляют более 20 километров.

Много румын и болгар всё ещё ожидают возвращения домой, и грузовики, наполненные товарами, должны продолжать свой путь. Надеюсь, что там ситуация также улучшится, — подчеркнула фон дер Ляйен.

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