В Европе призвали готовиться к возможному выходу США из НАТО Telegraph: Европа должна готовиться к возможному выходу США из НАТО

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Дональд Трамп

Европейские страны — участницы НАТО должны быть готовы к сценарию, при котором США выйдут из Альянса, заявили The Telegraph ряд иностранных дипломатов. По их оценкам, такой вариант возможен в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Столицам [европейских стран НАТО] нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз [бывшего президента США] Дональда Трампа, — говорится в публикации.

Один из собеседников издания заявил, что слова Трампа о членстве США в НАТО вызывают большую обеспокоенность. Другой дипломат обратил внимание, что сложившаяся ситуация в очередной раз продемонстрировала чрезмерную зависимость Евросоюза от НАТО. Третий источник призвал европейские столицы пересмотреть военное планирование и актуализировать его согласно требованиям времени.

Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Пл данным издания, ради скорого прекращения боевых действий на Украине Трамп может пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как предполагают авторы, по плану Трампа Россия сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории, а Киев «не сможет вступить в НАТО». Это заставляет нервничать как президента Украины Владимира Зеленского, так и союзников США по Альянсу, сказано в статье. Также есть опасения, что Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы.