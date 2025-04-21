В Европе признали важное достижение России в Арктике Tagesspiegel: северные страны Европы отстали от России в сфере БПЛА для Арктики

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press

Северные страны Европы отстают от России в развитии беспилотных комплексов для Арктики, сообщило немецкое издание Tagesspiegel. По данным журналистов, Россия начала создание флота беспилотников в арктическом регионе более десяти лет назад, тогда как страны НАТО только сейчас пытаются догнать соседа — и сталкиваются с трудностями из-за сурового климата.

Эксперты отмечают, что российская компания Zala Aero давно выпускает беспилотники, способные работать при экстремально низких температурах. Подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен отметил: Россия опережает северные страны НАТО в этой сфере примерно на четыре-пять лет. По его словам, интеграция беспилотников в Вооруженные силы России началась еще в 2008 году, тогда как другие страны региона взялись за это только недавно.

Ранее универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия», который является одним из самых мощных кораблей в мире в своем классе, покинул достроечную набережную Балтийского завода в Санкт-Петербурге и отправился в порт приписки Мурманск. Отмечается, что судно пройдет по Балтийскому морю, Атлантике и Баренцеву морю, после чего пришвартуется в Кольском заливе.