В Европе признали «огромную ошибку» в отношениях с Украиной Бывший глава ЕСХП Жан-Люк Демарти назвал ошибкой покупку с/х продукции с Украины

Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press

Фермеры протестуют против европейской сельскохозяйственной политики

Решение Европы об открытии импорта сельскохозяйственной продукции с Украины необходимо срочно отменить, поскольку оно стало «огромной ошибкой», уверен бывший глава Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП) Евросоюза Жан-Люк Демарти. По его словам, помощь Киеву нужно оказывать другими средствами, передает Ouest-France.

Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка. Эту меру нужно отменить в срочном порядке, — заявил экс-чиновник в разговоре с изданием.

Поясняя свои слова, Жан-Люк Демарти подчеркнул, что считает вопрос помощи украинской стороне важным, однако поддерживать страну нужно другими способами. Также он добавил, что в вопросе Украины важно понимать, что для его решения потребуется достаточно длительный переходный период. Этот период, по его словам, будет более продолжительным, чем когда-либо при присоединении новых членов.

Заявление Жан-Люк Демарти прозвучало на фоне масштабных протестов фермеров во Франции. Аграрии требуют от правительства изменить политику в сфере сельского хозяйства, поскольку последние распоряжения властей делают их неконкурентоспособными.

Французские полицейские задействовали бронеавтомобили, чтобы разогнать фермеров, собравшихся у рынка Рюнжи под Парижем. На распространенных кадрах видно, как техника занимает позиции на блокпостах.