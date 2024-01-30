Решение Европы об открытии импорта сельскохозяйственной продукции с Украины необходимо срочно отменить, поскольку оно стало «огромной ошибкой», уверен бывший глава Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП) Евросоюза Жан-Люк Демарти. По его словам, помощь Киеву нужно оказывать другими средствами, передает Ouest-France.
Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка. Эту меру нужно отменить в срочном порядке, — заявил экс-чиновник в разговоре с изданием.
Поясняя свои слова, Жан-Люк Демарти подчеркнул, что считает вопрос помощи украинской стороне важным, однако поддерживать страну нужно другими способами. Также он добавил, что в вопросе Украины важно понимать, что для его решения потребуется достаточно длительный переходный период. Этот период, по его словам, будет более продолжительным, чем когда-либо при присоединении новых членов.
Заявление Жан-Люк Демарти прозвучало на фоне масштабных протестов фермеров во Франции. Аграрии требуют от правительства изменить политику в сфере сельского хозяйства, поскольку последние распоряжения властей делают их неконкурентоспособными.
Французские полицейские задействовали бронеавтомобили, чтобы разогнать фермеров, собравшихся у рынка Рюнжи под Парижем. На распространенных кадрах видно, как техника занимает позиции на блокпостах.