В Европе признали неспособность привести Украину к победе Орбан: Евросоюз не способен проплатить военную победу Украине

Фото: МО Украины

Европейский союз не в состоянии дать Украине столько денежных средств, чтобы она победила Россию, заявил в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, финансы действительно стали проблемой для Европы, передает Die Presse.

Мы не в состоянии этого сделать (помочь Киеву. — NEWS.ru). Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово. Мы не можем позволить себе предоставить ей финансовые ресурсы, которые позволили бы ей одержать военную победу, — подчеркнул Орбан.

Кроме того, политик допустил, что Вооруженные силы Украины проиграют на поле боя. Также, не исключил Орбан, страна может утратить еще больше территорий.

Ранее Орбан высказал мнение, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году, однако Будапешт будет делать все возможное для прекращения огня и начала переговоров. Он отметил, что оказание содействия мирному урегулированию на Украине войдет в число приоритетов государства на период председательства в Совете Евросоюза, начинающегося 1 июля.

Премьер добавил, что Россия никогда не примет членство Украины в НАТО и Евросоюзе. По мнению политика, шанс на интеграцию Киева был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году, когда не удалось завершить необходимые переговоры и с тех пор «Россия неуклонно набирает силу».