В Европе признали лицемерность собственных требований к Китаю по Украине Евродепутат Уоллес: ЕС разжигает конфликт на Украине и требует от Китая его закончить

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил о лицемерности требований Евросоюза к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в ЕС ничего не делают для завершения кризиса и даже ражигают его. Об этом Уоллес написал в своем Twitter.

Итак, ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт, и, в отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает войну, накачивая Украину оружием и помогая продолжать конфликт, — отметил политик.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.

Главный научный сотрудник японского Фонда мира Сасакавы, специалист по вопросам безопасности и внешней политике России Тайсукэ Абиру ранее предположил, что предлагая свою версию мирного плана по урегулированию кризиса на Украине, Китай намеревался продемонстрировать альтернативу тому миропорядку, который существует под эгидой США. Он подчеркнул, что в настоящее время нет вероятности того, что администрации президентов Украины и России пойдут «по пути этого плана к остановке военных действий».