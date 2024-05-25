В Европе признали, что не смогли договориться по активам России Глава Минфина Италии: страны G7 еще не приняли решение по активам России

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Министры финансов стран G7 пока не смогли прийти к общему мнению о том, как использовать доходы от активов России, замороженных после начала СВО, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. При этом глава ведомства отметил, что государства «Группы семи» занимают четкую позицию по вопросу продолжения помощи Украине, передает ТАСС.

По российским активам сделаны шаги вперед, но процесс не завершен, потому что есть сложности технического характера, — сказал он.

По словам Джорджетти, одной из главных причин по теме российских активов является условие, что все участники должны занимать общую позицию. Кроме того, итоговое решение не должно нарушать как законы ЕС, так и законодательство стран.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о наличии у России зеркального ответа на случай незаконного использования активов РФ за рубежом. Он напомнил, что у России есть замороженные деньги на счетах «С», с которых точно так же идут определенные доходы.

До этого представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.