В Европе пристыдили украинцев за ЛГБТ-безумие на улицах Киева в канун Пасхи Аналитик Кошкович осудил драки украинцев с полицией на ЛГБТ-фестивале

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллион украинцев погибли ради потасовок активистов с полицией в Киеве, возмутился в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом он отреагировал на скандал вокруг кинофестиваля Sunny Bunny, посвященного ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Вот ради чего был миллион погибших украинцев, — отметил Кошкович.

Накануне, 19 апреля, в Киеве около кинотеатра «Жовтень» полицейские вступили в конфликт с противниками Sunny Bunny. Судя по опубликованным кадрам, между людьми и правоохранителями завязалась драка. Участники потасовки даже перекрыли улицу. Некоторые из конфликтующих размахивали флагами.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко тем временем раскритиковала проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Киеве в период Страстной пятницы и Пасхи. Она также призвала организаторов отменить мероприятие, подчеркнув, что важно уважать религиозные чувства верующих.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, заявил, что кинофестиваль накануне Пасхи — провокация против традиций Украины и ее военнослужащих в зоне боевых действий. Нардеп Даниил Гетманцев заметил, что проведение Sunny Bunny в Светлый праздник лишь наносит вред образу ЛГБТ-сообщества.