В Европе пригрозили Украине из-за решения по российскому газу Премьер Словакии Фицо: Украина совершит ошибку, не обеспечив транзит газа из РФ

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Украина совершит огромную ошибку, если не создаст необходимые для транзита российского газа в Европу условия после окончания срока действия соглашения с «Газпромом», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью TASR. Текущий контракт между сторонами утратит свою силу в конце 2024 года.

Я думаю, что они (украинцы. — NEWS.ru) совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею, — сказал Фицо.

Он добавил, что существует решение касательно продолжения транзита и после завершения пятилетнего соглашения, заключенного между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в 2019 году. Фицо подчеркнул, что приветствует такую возможность даже в том случае, если в этом не будут напрямую участвовать украинские компании. По его словам, словацкие фирмы могли бы заключить прямые соглашения с «Газпромом».

Фицо заявил, что ситуация является «особенной для всех», так как Украина не может позволить себе продлить соглашение с «Газпромом» по политическим соображениям. Однако, отметил он, в Киеве понимают, что транзит российского газа приносит стране деньги.

Ранее спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что решение президента США Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа является отвратительным провалом, поскольку расширяет возможности России.