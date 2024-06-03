В Европе придумали способ избавиться от украинских беженцев CR: Чехия решила оплатить украинским беженцам возвращение на родину

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Чехия оплатит возвращение украинских беженцев на родину в рамках пилотного проекта, передает Czech Radio. Проект продлится до ноября, он включает оплату билетов для 400 беженцев и организацию санитарного транспорта для 30 пациентов.

Министерство внутренних дел ЧР запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным — транспортировка в машине скорой помощи, — говорится в публикации.

Воспользоваться возможностью оплачиваемого возвращения беженцы смогут только раз.

Ранее стало известно, что Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Они стали серьезным бременем для Осло. При этом в Министерстве юстиции скандинавского государства отметили, что украинцы не имеют права на предоставление убежища лишь по причине того, что им грозит отправка на фронт.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего украинские уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией, их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.