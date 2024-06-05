В Европе придумали, как разрешить конфликт России и Украины Глава ВЭФ Шваб: Москва и Киев могут прийти к соглашению по типу двух Корей

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Клаус Шваб

Россия и Украина могли бы прийти к соглашению по модели Северной и Южной Кореи, предположил глава Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб. В беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) он отметил, что так стороны «заморозили» бы боевые действия. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Я бы даже сказал, что наиболее вероятным решением могло бы стать такое же решение, как между двумя Кореями. То есть неформализованное, взаимное признание. Своего рода замораживание нынешних боевых действий, — заявил Шваб.

Глава ВЭФ добавил, что для такого исхода необходимо согласие и России, и Украины на переговоры. Шваб считает, что такой момент пока не наступил.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине, но для этого должны быть признаны современные территориальные реалии. По его словам, позиция России остается неизменной — она подразумевает достижение справедливого урегулирования кризиса.

Президент РФ Владимир Путин также говорил, что Москва готова вернуться к переговорам с украинской стороной. Диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей, добавил он. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной РФ должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов, подчеркнул глава государства.